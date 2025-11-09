快訊

聖暉、亞翔 聚焦長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

聖暉*（5536）、亞翔（6139）是國內高科技廠房無塵室與機電系統整合工程領域的兩大指標公司，被市場視為高科技擴廠趨勢下的主要受惠者。法人分析，兩家公司不僅掌握半導體、面板、光電等傳統產業的擴廠需求，更積極布局新興的AI數據中心、電動車電池廠及生技醫療等高值化領域，使其營運韌性與成長潛力受到矚目。

聖暉受惠近年來台灣科技業資本支出爆發，尤其是半導體與高階製程的持續投資，使其訂單能見度相當高，反映出公司在手的高額未完工合約提供堅實基本面支撐。市場預期，聖暉在中國大陸及東南亞市場的布局也將持續貢獻營收，營收結構與獲利能力可望維持在高水準。

亞翔在大型公共工程和高科技廠房的機電統包能力同樣強勁。近年來亞翔不僅成功掌握國內大型半導體新廠的建置案，也積極參與海外市場（如新加坡、越南）的擴廠工程；法人分析，亞翔股價表現常因重大標案的取得而有較大波動，顯示市場對其大型訂單的反應靈敏。

展望後市，雖然全球經濟面臨高利率環境和終端需求疲軟的挑戰，可能導致部分中低階製程的擴廠計畫放緩，但高階製程、AI伺服器供應鏈、先進封裝及化合物半導體等資本支出仍維持強勁。

權證發行商建議，看好聖暉*和亞翔基本面穩固、未來訂單效益逐步顯現的投資人，可以考慮利用價內外20％以內、到期天數100天以上認購權證作為參與行情的工具，以分散短期股價波動風險。

