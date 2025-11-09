快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

T50反1、台灣50 四檔熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股震盪加劇，市場避險情緒升溫，資金轉向布局反向ETF相關權證。其中，元大台灣50反1（00632R）短線持續吸引避險買盤進駐，反映投資人對高檔震盪的防禦需求；而元大台灣50（0050）則受獲利了結影響，顯示短線操作心態轉趨謹慎。

美國聯邦航空總署（FAA）宣布，若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告，股市可能面臨10%至15%的技術性回調，加重投資人觀望態度。

目前短線仍需觀察美國國會能否就預算案達成共識，否則關門持續時間愈久，市場信心將再受創，全球風險資產可能再度承壓。

若美股持續低迷，台股本周恐延續弱勢格局，特別是電子權值股壓力最大，投資人宜留意資金流轉向傳產與防禦族群的可能。技術面上，台股短線恐將失守20日均線，9月以來的上升趨勢線亦岌岌可危，短線指數最好狀態將是呈現震盪整理，下檔支撐觀察型態約在持續走揚的60日均線附近。

觀察台股盤面結構，權值電子上周普遍呈現拉回，電子僅記憶體相關具族群性，最強勢PCB相關、機殼、導軌、散熱、半導體封測材料、設計IP漲多拉回，量價控制佳，逢回仍可留意。

金融保險近期回測60日均線後獲得支撐，上周台股拉回過程中，金融股相對強勢，近期若盤勢持續整理，金融股仍將是盤面資金避風港。非金電相對強勢，紡織纖維、塑膠較有表現，紡織纖維聚焦最糟情況已過的成衣股，預期11、12月業績或將走揚。

權證發行商建議，看好00632R、0050等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

