南亞、台塑 化認購夯

台股上周五（7日）回檔，部分資金流入傳產股，塑化族群表現亮眼，其中南亞（1303）、台塑化（6505）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

南亞第3季稅後純益達32.6億元，每股純益0.41元，為近八季新高。IC載板等高階電子材料產品需求增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科與台塑化本季均轉虧為盈，加上匯率走穩，獲利明顯提升。

針對第4季展望，由於中高階電子材料需求持續強勁，化工產品部分產線定檢完成後將重啟生產，預期11月營收會較10月成長。

法人指出，展望2026年，受惠於AI伺服器市規模持續擴大，南亞電子材料產品營收成長有望提升整體營益率表現，另外，高階材料方面亦持續驗證開發中，預估2026年全年稅後純益達86.48億元， 每股純益1.09元。

台塑化第3季稅後純益85.84億元，前一季則是虧損，單季每股純益0.9元；今年前三季稅後純益47.64億元，每股純益0.5元。展望第4季，10月及11月全球煉油廠歲修安排較密集，開工率較低，成品油產量供給受控，至於需求面，汽油消費雖轉淡，不過歐美冬季取暖需求備貨增溫，提振柴油需求，維繫整體成品油出貨量及價格之表現。

法人表示，台塑化明年受到OPEC+增產，供需寬鬆壓抑油價，歐美老舊煉油廠關廠，中國大陸反內捲政策淘汰老舊產能，成品油需求穩健，維繫煉油利差。

另外，美國總統川普敦促烏俄停戰，預期未來大陸廠商成本較低優勢流失，加上大陸乙烷裂解廠料源供應不順，有機會化解乙烯供需寬鬆格局。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。