全民權證／晟銘電 二檔放閃

晟銘電（3013）受惠於AI伺服器熱潮，其作為相關機殼和零組件供應商的角色，近期成為市場焦點。法人指出，儘管股價短期內可能經歷震盪整理，但長期來看，公司大客戶包括市場傳出的Meta，預計年底前量產出貨，為營運添增新動能。

晟銘電的高階伺服器營收比重提升，有助優化產品組合和毛利率，公司擴大AI資本支出和新專案訂單的挹注，近期單月營收也有不錯的年增表現，為基本面提供支撐。

權證發行商建議，看好晟銘電後市的投資人，可鎖定價內外20％以內、到期日100天以上的認購權證，以較小的資金捕捉股價上漲的機會。

（國泰證券提供）

