全民權證／世芯 挑價內外20%

世芯-KY（3661）營運爆發在即，Trainium 3貢獻持續上修且提前，法人看好2026-2029年展望，預期將有多項重要專案進入量產，將強力拉抬營運。

法人表示，隨下一代專案Trainium 4發力，世芯成長可望延續至2029年。其中AWS在台積電2026年CoWoS投片量由9萬片上修至12萬片，且Trainium 2.5部分產能轉向Trainium 3，因此上修世芯負責的投片量及營收貢獻，由3萬至3.5萬片上調到4萬至4.5萬片。而加密貨幣價格穩健及台積電先進製程產能充足，預期將取得更多專案，中長線可期。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上等條件相關權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）