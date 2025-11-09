快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

全民權證／世芯 挑價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

世芯-KY（3661）營運爆發在即，Trainium 3貢獻持續上修且提前，法人看好2026-2029年展望，預期將有多項重要專案進入量產，將強力拉抬營運。

法人表示，隨下一代專案Trainium 4發力，世芯成長可望延續至2029年。其中AWS在台積電2026年CoWoS投片量由9萬片上修至12萬片，且Trainium 2.5部分產能轉向Trainium 3，因此上修世芯負責的投片量及營收貢獻，由3萬至3.5萬片上調到4萬至4.5萬片。而加密貨幣價格穩健及台積電先進製程產能充足，預期將取得更多專案，中長線可期。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上等條件相關權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 世芯

延伸閱讀

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

從全球創新專案中脫穎而出 台中購物節獲美國泰坦創新獎「白金獎」

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

屏東縣1到10月闖紅燈8死 未戴安全帽釀9死 警專案取締

相關新聞

南亞、台塑 化認購夯

台股上周五（7日）回檔，部分資金流入傳產股，塑化族群表現亮眼，其中南亞（1303）、台塑化（6505）股價上揚，發行券商...

T50反1、台灣50 四檔熱

台股震盪加劇，市場避險情緒升溫，資金轉向布局反向ETF相關權證。其中，元大台灣50反1（00632R）短線持續吸引避險買...

聖暉、亞翔 聚焦長天期

聖暉*（5536）、亞翔（6139）是國內高科技廠房無塵室與機電系統整合工程領域的兩大指標公司，被市場視為高科技擴廠趨勢...

全民權證／矽力 瞄準逾90天

矽力-KY（6415）下半年將由AI數據中心及新能源帶動，PMIC整體需求自谷底復甦，今年營收可望較去年成長，且其高階產...

全民權證／晟銘電 二檔放閃

晟銘電（3013）受惠於AI伺服器熱潮，其作為相關機殼和零組件供應商的角色，近期成為市場焦點。法人指出，儘管股價短期內可...

全民權證／世芯 挑價內外20%

世芯-KY（3661）營運爆發在即，Trainium 3貢獻持續上修且提前，法人看好2026-2029年展望，預期將有多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。