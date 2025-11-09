全民權證／矽力 瞄準逾90天
矽力-KY（6415）下半年將由AI數據中心及新能源帶動，PMIC整體需求自谷底復甦，今年營收可望較去年成長，且其高階產品系列Gen4，相對前一代Gen3產品的毛利率可提升5個百分點。
法人指出，矽力-KY先前客戶因關稅而提前拉貨，特別是海外的客戶，關稅戰引起市場需求下滑，客戶的終端市場是北美為主，訂單預估量低於預期，維持低庫存政策，靜待需求回溫，重新分配產能。
Design Win進展持續，因先前的高關稅，中國大陸廠商加速採用本土廠商，消費相關產品在第4季有機會量產。
權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
