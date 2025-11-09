快訊

期貨商論壇／永續期 攻守兼備

經濟日報／ 記者周克威整理

近期國內焦點落在股利課稅新制上，當股利所得超過2萬元時，將需繳納二代健保補充保費，等於實質提高課稅成本。此舉雖引發反彈聲浪而暫緩實施，但也迫使投資人重新檢視「領股利」與「賺資本利得」之間的報酬取捨。

過去以穩定配息著稱的國泰永續高股息ETF（00878），因結合ESG概念與高股息策略，一直是存股族的重要配置標的。然而，當股利稅負升高，單純依賴配息的策略將面臨報酬被侵蝕。此時，「永續ETF期貨」的角色逐漸凸顯。

以00878期貨為例，投資人可透過期貨市場直接參與永續高股息指數的漲跌，不需實際領取股利，完全不受股利所得課稅與健保補充費的影響，達到「參與報酬、不負稅負」的效果。此外，期貨操作具備槓桿與避險功能，對希望靈活調整部位、延續永續投資理念的投資人而言，是兼具效率與彈性的選擇。

在政策變化加快下，投資工具的選擇已成為收益管理的關鍵。值得注意的是，ETF本身的稅制仍有政策調整風險，未來若資本利得課稅成為趨勢，ETF期貨的稅務中性特質將更具吸引力。

整體而言，00878代表的永續高股息概念，結合期貨市場的操作效率，提供投資人在新稅制下仍能維持長期穩定報酬的方向，是永續投資邁向制度成熟的重要一步。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

