期貨商論壇／黃金期 震盪走高

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金期貨價格在4,000美元關卡附近劇烈震盪，主因是美國政府持續關門使經濟數據發布中斷，市場對聯準會（Fed）年底是否降息的預期也反覆變化，導致投資情緒極度敏感。

目前由於官方10月非農就業報告因政府關門而延後公布，投資人轉而關注民間機構的就業數據。根據ADP公布的民間就業報告，10月新增聘僱人數優於預期，使CME FedWatch顯示的12月降息機率一度大幅下降。然而，市場也關注AI導入效應帶來的裁員潮又令市場對就業前景轉趨保守，降息預期再度回升。

金價在此期間仍展現強勁反彈，凸顯其避險資產的特質。由於投資人擔憂美股估值過高與AI概念股可能出現泡沫，加上美國政府關門創下最長紀錄、最高法院開審川普關稅案等政治、政策不確定性，使避險需求明顯升溫，也是短線推動金價震盪走高的主要推手。

中長期來看，金價自歷史高點回落屬於漲勢中的技術性整理。央行持續買盤、停滯性通膨陰影、地緣政治風險以及國際局勢緊張，皆構成黃金長期向上的結構性支撐。待短線震盪結束後，黃金仍有望再度挑戰高位。

提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

