台指期 上有壓下有撐

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股上周五（7日）開低走低，終場大跌248點、跌幅0.8%、收在27,651點；台指期下跌304點、至27,730點，正價差為78.59點。期貨商表示，目前台指期位於在月線附近多空交戰，短線觀察能否迅速收復月線，否則行情將有轉空的疑慮。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加123口至8,469口，其中外資淨空單增加903口至30,820口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加942口至13,326口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單擴增，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，買權OI較賣權OI高出8,000多口，月與周選擇權都呈保守的現象。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，11月第一周周五結算的大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,500點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點，外資整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，短線仍需觀察美國國會是否能就預算案達成共識，否則關門持續時間越久，市場信心將進一步受創，全球風險資產可能再度承壓。若美股持續低迷，台股本周恐延續弱勢格局，特別是電子權值股壓力最大。

群益期貨表示，上周五外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權均保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股型態上，呈上有壓、下有撐的狀態，短線多空還未有明顯分野，因此走勢偏向保守區間看待。

元富期貨認為，受到美股下跌拖累，台指期上周五開低震盪，開盤跌破月線，盤中雖然見多方試圖收復月線，但仍不敵沉重賣壓，終場指數以十字黑K棒作收。目前指數位於在月線附近多空交戰，短線觀察能否迅速收復月線，否則行情將有轉空的疑慮。

