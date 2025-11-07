聽新聞
美股電子盤腿軟 台指期夜盤上半場再跌百點
台指期夜盤7日開盤後，雖一度在美股電子盤反彈帶動下，以27,759點、上漲38點開出，並上衝至27,812點、上漲91點，但隨美股電子盤後繼無力，翻黑下跌下，盤勢急轉直下，下殺至27,520點、下跌201點後回穩，截至晚間9點左右，夜盤指數在27,558點、約下跌168點附近遊走。
由於聯準會副主席Jefferson在晚間8點發表談話，內容提到通膨朝2%取得進展的跡象，並支持了10月份FOMC降息，但隨利率更接近中性，所以最好緩慢推進下，美股電子盤跌勢開始擴大，道瓊在下跌約百點附近遊走，那斯達克、標普也分別下跌0.3%、0.2%，布蘭特原油、紐約輕原油、WTI西德州原油價格同步反彈，美元指數、虛擬貨幣走弱，連累台指期夜盤在上半場的走勢。
其中，台積電（2330）在夜盤交易間9點時，在1,460元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.7%，半導體期下跌0.5%，中型100期貨指數下跌0.2%。
台股7日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌248點，收27,651點，其中，外資現貨賣超353.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加903口至30,820口；投信賣超13.8億元，自營商賣超105.8億元，三大法人合計賣超473.2億元。
市場專家建議，就技術面來說，7日台股開低走低、收黑K棒，回測月線支撐，由於日KD指標高檔交叉向下後持續修正，上檔又有短期5、10日均線、以及跳空缺口反壓，台股短線將面臨月線保衛戰，9月以來的上升趨勢線亦岌岌可危，短線指數最好狀態將是呈現震盪整理，下檔支撐觀察型態26,400~26,500附近支撐。
