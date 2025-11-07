聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／國巨 挑逾六個月
國巨*（2327）自11月起開始調漲T520、T521、T530系列鉭電容價格，因多個關鍵市場需求強勁，及成本因提升，此是繼今年6月調漲特定鉭電容價格後，再度調漲同類型特定產品價格，有助營運表現。
法人指出，國巨*鉭電容主要應用於美系消費性大客戶工業、車用等，AI 伺服器估計是成長較明顯領域，以今、明年將受惠併購及其產業地位持續穩健成長為預估基礎，預估今年營收為1,314.9億元，年成長8%，毛利率35.8%，稅後純益222.6億元，年增15%，每股純益10.7元，明年上看12.4元。
權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議選價內外10%以內、可操作天期逾180天以商品介入。（中國信託證券提供、記者周克威整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言