順達、AES 權證四檔活跳跳

AI需求展望佳，資料中心用電中斷的風險推升BBU的重要性，包括順達（3211）、AES-KY（6781）等供應鏈營運將受惠下，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

分析師指出，AI風潮下，市場預期未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。鋰電池相對於鉛蓄電池而言，雖然BBU用的鋰電池價格較高，但使用壽命更長，加上電力轉換時發生耗損不大，體積可縮小約一半，能夠直接放在機櫃中而不用另闢空間專門放置的優勢，因此可望吸引業者採用。

市場預估2026年GB200∕300伺服器機櫃出貨量持續成長。其中，順達9月營收11.8億元，年增2%，受惠於伺服器用BBU產品成長帶動，預期今年非IT業務營收比重將達到30%至40%，較去年的約10%至15%占比提升。但受新台幣升值、IT用電池模組殺價衝擊下，影響營運動能，不過在相對高毛利的非IT業務占比提升，產品組合優化下，有助帶動整體毛利率表現，市場並看好明年營運將持續成長。

AES-KY受惠BBU出貨動能強勁，9月營收14億元，月增1.5%、年增63%，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場一般預期2025年全年可望再走高，BBU是今年下半年到2026年主要營收及獲利成長動能來源。

2026年營運主要成長動能仍將來自BBU業務。

權證發行商建議，看好順達、AES-KY後續表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的權證介入。