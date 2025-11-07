台積電、鴻海 權證選逾120天

台股昨（7）日隨美股開低走低，盤中雖曾試圖止穩，但買盤意願不足，再度測試月線，指數終場下跌248點。發行券商指出，看好權值股如台積電（2330）、鴻海（2317）等後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

市場投資氛圍仍受美國政府關門風險擴大影響，買盤擔憂經濟數據延遲發布、行政效率受阻，甚至影響聯準會決策依據，美股下跌壓力連帶波及全球資金信心。科技股領跌成為拖累主因，AI概念股估值疑慮再起，部分資金轉向防禦型標的，連帶台股周線終結連十紅。

展望後市，法人認為，明年AI長期趨勢確立，相關產業與龍頭企業的獲利支撐具體明確，建議可逢低留意大型股的布局機會。

法人指出，台積電此次漲價與先進製程供應緊湊、及成本負擔加重相關。目前台積電7nm以下比重為74%，其中，5nm占37%，3nm約23%，預期2nm放量後，2026年先進製程占比進一步提升，相較過往製程節點升級由手機推動，本次手機、HPC將同步推升營運，且有許多客戶自7mn/5nm往更先進製程遷移，因此，法人預期連續漲價的製程可能更集中於3nm以下。

在鴻海部分，法人表示，Open AI積極擴張AI算力需求，增加鴻海未來營運發展空間，也有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的合作機會。而輝達Vera Rubin架構的商業模式若轉變為標準化、Consign交易模式也有利增進鴻海獲利表現。展望2026年，看好鴻海以AI伺服器為主要成長動能，且隨著CSP、星際之門等專案陸續開始，有望延伸後續營運成長能見度。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。