全民權證／定穎 兩檔閃金光

定穎投控（3715）9月營收以17.47億元創新高，月增9.6%，年增9.93%；Q3營收也以48.29億元改寫新高，季增4.37%，年增1.72%；累計今年前九月營收140.14億元，年增6.6%。

展望後市，法人指出，定穎投控目前積極切入AI GPU、ASIC等，泰國廠高階產線通過認證，為少數在海在具備高階製程能力的工廠，達到八階HDI、22~48層HLC，自動化程度高，技術能力達產業前段，下半年以打樣高階產品為主，估明年首季GB300主副板、Switch主板量產，將挹注獲利成長。權證發行商建議，看好定穎投控後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、距離到期日逾90天認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供、記者高瑜君整理）

