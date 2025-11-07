全民權證／世芯 押價內外5%

世芯-KY（3661）預估美系客戶3奈米專案將於明年第2季量產、放量，法人看好世芯-KY第4季因NRE（設計開發收入）占營收比重持續增加，將推升毛利率上揚。

法人分析，因中系車廠先進輔助自動駕駛專案測試時程拉長，對Q4營收挹注有限，加密貨幣專案產能確保時程遞延，故預估Q4營收將小幅季減，但因NRE占比提升，故毛利率將進一步提升。另外美系客戶的3奈米專案、中系車廠的ADAS、加密貨幣、網通專案為成長主軸，將從明年起陸續貢獻營收，帶動明年營收大幅增加。

