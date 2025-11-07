快訊

11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北7日電

台北股市今天下跌248.04點，收27651.41點。11月電子期收1655.35點，下跌20.95點，正價差3.61點；11月金融期收2216.2點，下跌14.8點，正價差8.62點。

11月電子期以1655.35點作收，下跌20.95點，成交1203口。

電子現貨以1651.74點作收，下跌16.23點；11月電子期貨與現貨相較，正價差3.61點。

11月金融期以2216.2點作收，下跌14.8點，成交350口。12月金融期以2218.6點作收，下跌15.6點，成交1口。

金融現貨以2207.58點作收，下跌17.34點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.62點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

