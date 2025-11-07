聽新聞
0:00 / 0:00
11月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌248.04點，收27651.41點。11月電子期收1655.35點，下跌20.95點，正價差3.61點；11月金融期收2216.2點，下跌14.8點，正價差8.62點。
11月電子期以1655.35點作收，下跌20.95點，成交1203口。
電子現貨以1651.74點作收，下跌16.23點；11月電子期貨與現貨相較，正價差3.61點。
11月金融期以2216.2點作收，下跌14.8點，成交350口。12月金融期以2218.6點作收，下跌15.6點，成交1口。
金融現貨以2207.58點作收，下跌17.34點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.62點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言