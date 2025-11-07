台指期重挫逾300點 失守兩萬八千大關

台指期7日開低重挫，早盤以27,777點開出後，盤中持續走低，終場收在27,730點，下跌304點，跌幅1.08%，失守兩萬八千大關。另外，台積電期收1465元，下跌10元，電子期下跌1.25%，中型100期貨下跌1.12%。

美國股市周四收跌，道瓊工業指數下跌398.7點，至46,912.3點，跌幅0.84%。標普500指數下跌75.91點，至6,720.38點，跌幅1.12%。那斯達克指數下跌445.81點，至23,053.99點，跌幅1.9%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少156口至8,346口，其中外資淨空單減少2,171口至29,917口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少853口至12,384口。

法人指出，台股短期均線與日指標仍向下走弱，加上逢高調節賣壓伺機而出，預期大盤會先在月線附近反覆震盪。