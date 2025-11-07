台指期重挫逾300點 失守兩萬八千大關
台指期7日開低重挫，早盤以27,777點開出後，盤中持續走低，終場收在27,730點，下跌304點，跌幅1.08%，失守兩萬八千大關。另外，台積電期收1465元，下跌10元，電子期下跌1.25%，中型100期貨下跌1.12%。
美國股市周四收跌，道瓊工業指數下跌398.7點，至46,912.3點，跌幅0.84%。標普500指數下跌75.91點，至6,720.38點，跌幅1.12%。那斯達克指數下跌445.81點，至23,053.99點，跌幅1.9%。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少156口至8,346口，其中外資淨空單減少2,171口至29,917口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少853口至12,384口。
法人指出，台股短期均線與日指標仍向下走弱，加上逢高調節賣壓伺機而出，預期大盤會先在月線附近反覆震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言