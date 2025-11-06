台指期夜盤28,100點關卡保衛戰 美股動向成多方續攻關鍵

台指期夜盤6日以28,010點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報28,122點、漲88點、漲幅0.3%；盤初空頭賣壓出籠、最低達27,954點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,129點，高低點落差達175點，暫時守穩28,100點。

綜合永豐、元富期貨表示，台指期位於歷史高點附近，近期市場波動加劇，仍面臨高檔獲利了結的賣壓。不過，受惠於AI及半導體產業的長線成長，指數在短線回測月線時獲得支撐。此外，MSCI已公布最新調整，台股權重一升兩平，將於11月24日盤後生效。

事實上，台股整體盤面可見短線多方缺乏延續性，成交量放大但追價意願不高，顯示市場信心仍受外部因素制約。目前台灣本身的基本面並無新增利多，雖然第3季GDP年增7.64%、出口與AI伺服器相關動能維持強勁，但這些正面數據早已反映在先前漲勢中，短線已屬「利多鈍化」階段。

另外，留意外資近期買超趨緩，內資主導的中小型股雖有零星表現，但未形成帶動指數的氣勢。技術面上，兩萬八為明顯壓力區，過去多次挑戰皆需倚賴美股帶動才有表現，一旦美股科技股出現拉回，台指期及台股即易回測五日線附近支撐。

整體上，目前台股在高檔區間進入震盪整理格局，市場情緒偏向觀望，除非美股續強並帶動外資回流，否則短期再創高點的機率不高。投資人應關注美國財報動向，將直接影響外資後續態度與台股能否站穩兩萬八關卡。