全民權證／力旺 選逾兩個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理

力旺（3529）昨（6）日攻上漲停板2,150元，10月合併營收為6.2億元創歷史新高，表現符合市場預期。法人建議可利用相關權證伺機布局。

法人分析，力旺10月營收結構中，權利金收入月增18%、年增8%，主要受惠晶圓廠稼動率回升及新製程與應用進入量產階段；授權金月減4%、年增24%。展望後市，法人預期，第4季營收有望再創新高，中長期成長動能穩健，PUF、MTP及FinFET等將挹注權利金收入。力旺預計本月14日舉行法說會釋出營運展望。

權證發行商建議，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收

