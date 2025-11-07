全民權證／力旺 選逾兩個月
力旺（3529）昨（6）日攻上漲停板2,150元，10月合併營收為6.2億元創歷史新高，表現符合市場預期。法人建議可利用相關權證伺機布局。
法人分析，力旺10月營收結構中，權利金收入月增18%、年增8%，主要受惠晶圓廠稼動率回升及新製程與應用進入量產階段；授權金月減4%、年增24%。展望後市，法人預期，第4季營收有望再創新高，中長期成長動能穩健，PUF、MTP及FinFET等將挹注權利金收入。力旺預計本月14日舉行法說會釋出營運展望。
權證發行商建議，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言