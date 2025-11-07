全民權證／富喬 兩檔強強滾

富喬（1815）9月營收5.15億元，年增29%，月增1.21%，創歷史新高。高速傳輸帶來PCB供應鏈的升級大潮，上游材料玻纖布缺貨，帶動相關個股股價勁揚。

法人指出，AI伺服器需求驅動下，高階玻纖市場由於日廠Nittobo生產方向轉為製作毛利更高的Low Dk2玻纖布，使Low Dk玻纖布供不應求，供需缺口達雙位數，台系玻纖紗、玻纖布廠商受惠。

法人預期，富喬今年Low Dk高階玻纖占電子級玻纖布產能30%，2026年達50%，台灣斗六、虎尾廠部分產能會轉至Low Dk高階製程。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（群益金鼎證券提供）

