快訊

今立冬！禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

創意、世芯 四檔閃亮

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

台股昨（6）日跌深後強彈，蓄勢收復28,,000點大關。盤面上，ASIC族群表現強勢，其中世芯-KY（3661）股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，創意（3443）早盤也一度漲停，終場大漲8.1%、收1,735元，表現均相當亮眼。創意10月營收37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，創下單月歷史新高紀錄。

第4季由於加密貨幣出貨維持強勁，加上CSP 3奈米CPU進入量產，優於市場預期，帶動第4季營收持續成長，法人估，季增率將超過20%。

此外，隨著AI大型專案進入量產，目前創意已有三個在手的CSP大型AI ASIC，另有二個新創客戶的專案，法人預期，隨著相關專案陸續出貨，由於AI營收占比有機會衝上四至五成，今年全年營收將較去年營運表現大增35%。

世芯-KY由於11月中旬將開始進行3奈米晶圓下單，外資大摩認為，這將是重要的短期催化劑。

儘管大摩預期該公司今年營收將年減37%，但由於NRE比重提高，使毛利率得以維持，因此大摩僅下修今年每股純益約11%。

權證發行商建議，看好創意、世芯-KY等ASIC族群後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準以價內外10%內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

營收

延伸閱讀

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

世芯第3季每股賺16.4元

大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

相關新聞

台指期夜盤28,100點關卡保衛戰 美股動向成多方續攻關鍵

台指期夜盤6日以28,010點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報28,122點、漲88點、漲...

期貨商論壇／致茂期 動能轉強

致茂（2360）受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅成長，第3季營收、淨利雙創歷史新高，量測與自動化檢測設備成長最為亮眼。...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（6）日同步反彈，加權指數漲182點，收27,899點；台指期漲226點至28,034點，正價差達134.55...

金居期保證金調高

台灣期貨交易所今（7）日調高金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之二倍，本次調高是因金居(...

期貨商論壇／台光電期 展望佳

台光電（2383）為全球最大手機用無鹵CCL（銅箔基板）製造商，產品涵蓋無鹵材料、高頻高溫基材及車用基材，並跨入網通與伺...

欣興、南電 認購吸睛

AI帶動高階運算需求升溫，ABF與BT載板產業正邁入新一波上升周期，有望受惠於T-glass原料短缺與記憶體需求回升。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。