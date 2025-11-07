快訊

今立冬！禁忌一次看 命理師示警2生肖小心車關、顧身體

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

期貨商論壇／致茂期 動能轉強

經濟日報／ 記者崔馨方整理
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照
致茂董事長黃欽明。聯合報系資料照

致茂（2360）受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅成長，第3季營收、淨利雙創歷史新高，量測與自動化檢測設備成長最為亮眼。外資近期回補持股，顯示股價後市仍具動能，市場看好AI與先進封裝需求帶動的持續成長。

致茂受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅攀升，今年第3季繳出亮眼成績單。單季營收達64億元、年增14%，淨利達51億元，年增高達253%，每股稅後盈餘（EPS）11.99元，創單季歷史新高；其中出售非流動資產貢獻32億元。前三季營收197億元、年增27%，淨利92.8億元、年增140%，EPS達21.67元。

受AI伺服器出貨成長帶動，致茂量測與自動化檢測設備第3季營收30億元、年增74%，半導體及矽光子量測產品營收21億元、年增15%；前三季量測及自動化檢測設備營收79億元、年增54%，半導體相關營收69億元、年增41%。公司並指出，隨著先進封裝製程metrology設備需求上升，以及HPC晶片、自動駕駛車用半導體與AI伺服器電源測試需求持續增溫，未來獲利仍有望翻倍成長。

籌碼面上，外資在8至10月連續賣超後，11月起轉為回補，目前持股26.7萬張、持股比率62.7%；投信則自3月至10月連續八個月買超，持股達2.4萬張，占比5.7%。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 半導體

延伸閱讀

青新財報／第3季EPS 1.86元 淨賺8,548萬元、年增14％創同期新高

旭隼財報／第3季EPS 7.32元、前三季34.16元 受人民幣匯率走升影響

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

相關新聞

台指期夜盤28,100點關卡保衛戰 美股動向成多方續攻關鍵

台指期夜盤6日以28,010點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報28,122點、漲88點、漲...

期貨商論壇／致茂期 動能轉強

致茂（2360）受惠AI伺服器與半導體測試需求大幅成長，第3季營收、淨利雙創歷史新高，量測與自動化檢測設備成長最為亮眼。...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（6）日同步反彈，加權指數漲182點，收27,899點；台指期漲226點至28,034點，正價差達134.55...

金居期保證金調高

台灣期貨交易所今（7）日調高金居期貨契約（PQF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之二倍，本次調高是因金居(...

期貨商論壇／台光電期 展望佳

台光電（2383）為全球最大手機用無鹵CCL（銅箔基板）製造商，產品涵蓋無鹵材料、高頻高溫基材及車用基材，並跨入網通與伺...

欣興、南電 認購吸睛

AI帶動高階運算需求升溫，ABF與BT載板產業正邁入新一波上升周期，有望受惠於T-glass原料短缺與記憶體需求回升。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。