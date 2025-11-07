期貨商論壇／台光電期 展望佳

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電（2383）為全球最大手機用無鹵CCL（銅箔基板）製造商，產品涵蓋無鹵材料、高頻高溫基材及車用基材，並跨入網通與伺服器應用的High Tg/Low Loss產品。法人建議，後市有望震盪盤堅，樂觀看待台光電後市表現。

台光電為高階CCL領導廠商及Blackwell系列主要供應商之一，受惠資料中心需求強勁，高階CCL產品如M7、M8持續拉貨，M9亦將率先導入高階應用，產品組合進一步優化。總產能將提升至2025年的585萬張，並規劃2026年達750萬張，高階CCL市占率有望持續提升，鞏固產業領先地位。

再由技術面來看，小型台光電期貨自8月中旬進入高檔橫盤震盪整理，扭轉4月中旬以來的強勢多頭格局。在高檔橫盤整理趨勢中，於10月23日成功築底並打出第二隻腳後，連續三日收紅K帶動指數再度轉強上攻，並於10月31日帶量長紅K突破整理區間上緣，短中長期均線同步翻揚，形成多頭走勢，顯示買盤力道重新轉強。

搭配基本面方面，受惠資料中心需求強勁，高階CCL維持高成長性，台光電產能長期供不應求，並規劃投資產能將持續提升高階CCL市占率，進一步擴大產業領先地位，再加上近月營收表現持續增溫，反映AI應用需求對公司業務挹注。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

