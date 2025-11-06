11月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北6日電

台北股市今天上漲182.39點，收27899.45點。11月電子期收1675.45點，上漲10.7點，正價差7.48點；11月金融期收2230.8點，上漲9.8點，正價差5.88點。

11月電子期以1675.45點作收，上漲10.7點，成交961口。12月電子期以1674.2點作收，上漲9.65點，成交1口。

電子現貨以1667.97點作收，上漲10.19點；11月電子期貨與現貨相較，正價差7.48點。

11月金融期以2230.8點作收，上漲9.8點，成交351口。

金融現貨以2224.92點作收，上漲6.62點；11月金融期貨與現貨相較，正價差5.88點。實際收盤價以期交所公告為準。

