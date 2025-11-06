台指期開高震盪、終場收28,034點 台積電期小漲5元

台指期6日開高震盪，尾盤漲幅稍有收斂，終場收在28,034點，上漲226點，漲幅0.81%，力守兩萬八千大關。另外，台積電（2330）期收1,475元，上漲5元，電子期上漲0.64%，中型100期貨上漲1.46%。

美國股市周三上漲，道瓊工業指數上漲225.76點，漲幅0.5%，收在47,311.00點；標普500指數上漲24.74點，漲幅0.4%，收在6,796.29點；那斯達克綜合指數上漲151.16點，漲幅0.7%，以23,499.80點作收。

台指期淨部位方面，三大法人5日淨空單增加1,659口至8,502口，其中外資淨空單大增4,246口至32,088口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,774口至13,237口。

法人指出，台股雖然月線失而復得，然而，短期均線與日指標仍向下走弱，加上逢高調節賣壓伺機而出，預期大盤會先在月線附近反覆震盪。