鴻海、緯創 押寶長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時，特別提到因為有鴻海（2317）、緯創（3231）等合作夥伴的協助，讓輝達能在九個月內於美國亞利桑那州完成AI晶片量產，推升鴻海、緯創兩大輝達概念股備受矚目，鴻海昨（5）日股價更演出逆勢上漲。

法人分析，輝達Vera Rubin架構商業模式若轉為標準化，新交易模式有利增進鴻海獲利表現。2026年鴻海仍以AI伺服器為主要成長動能，隨大型雲端服務供應商（ CSP）、星際之門等陸續開始，有望延伸後續營運成長能見度。

另外，包括OpenAI也積極擴張AI算力需求，增加鴻海未來營運發展空間，有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的合作機會。

外電報導，OpenAI因獲輝達投資1,000億美元挹注，同時OpenAI、軟銀及Oracle宣布星際之門計畫，新的五個資料中心選址陸續確定。隨著輝達投資以及選址規劃等細節宣布，星際之門計畫落地，增加鴻海未來營運發展空間。

緯創面對關稅不確定性及地緣政治影響，積極調整全球布局。美國廠部分，除在德州已有超過20年售後維修經驗，並在第2季完成兩座新廠的購置。展望後市，法人看好，預估AI伺服器出貨量從第3季底到第4季將能延續高峰，營運動能值得期待。 PC產品線則由於商業型機種較多及客戶市場布局影響，產品需求保持穩健成長。

獲利表現方面， 下半年由於匯率衝擊影響減緩，加上學習曲線爬升使AI系統組裝的良率改善，將帶動緯創毛利率提升。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與緯創後續表現，可以挑選價內外20%以內長天期權證，透過權證以小金搏大利。