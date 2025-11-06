快訊

良維、貿聯 四檔馬力強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

良維（6290）、貿聯-KY（3665）因身處AI伺服器與電動車（EV）兩大高成長賽道的核心供應鏈，股價表現出強勁的抗跌性與多頭韌性，成為資金由電子權值股轉出時市場聚焦的穩健標的。法人指出，這兩家公司成功抓住結構性需求帶來的規格升級紅利，是其基本面強勁支撐股價的關鍵。

良維憑藉在高功率電源供應器與電源線組的技術優勢，綁定AI伺服器供應鏈。由於AI伺服器運算力爆發，對於供電的穩定性、高功率傳輸要求大幅提高，傳統的線材與連接器已無法滿足需求，良維的高階電源產品因此成為市場剛性需求。

良維在非AI領域亦維持優勢地位，特別在高階消費電子產品線維持優勢，使公司產品組合持續趨向高附加價值化，有助確保強勁基本面，為股價提供有力支撐。

貿聯-KY是互連解決方案大廠，已成為AI伺服器高頻高速線材的關鍵供應商。隨著北美四大CSP持續加碼AI資本支出，貿聯在AI GPU集群所需的高價值產品出貨量持續攀升。特別是其在AI伺服器內部高速線、外部光纖傳輸線等產品線，不僅享有高平均單價（ASP），更有助提升整體毛利率。

法人表示，AI投資掀起熱潮，正為全球生產力升級鋪路。對於貿聯與良維這類具有規格升級、產品具備技術性門檻的AI相關族群，短線修正可視為分批進場時機。

權證發行商建議，看好良維、貿聯-KY後市的投資人，可透過價內外20％內、到期日100天以上權證參與股價上漲槓桿效益。

