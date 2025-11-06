聽新聞
全民權證／智邦 選價內外20%
智邦（2345）受惠AI加速器與網路交換器需求成長，第3季營運亮眼，法人預估，第4季仍將維持高檔，看好今、明兩年營運持續創高。
法人分析，由於美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求自第2季起快速成長，通用型伺服器與AI伺服器搭配的高階網路交換器需求也增加。在相關零組件逐漸到位帶動，智邦出貨動能持續。除營業規模擴張，因產品組合調整，毛利率也回升。考量資料中心需求快速成長、高階產品滲透增加，將推升智邦明年營運攀高。
權證發行商表示，看好智邦的投資人可挑選價內外20%以內長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
