快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

全民權證／威剛 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

記憶體受惠市場需求回溫，儘管短線股價漲多，技術面乖離進行修正，但市場對記憶體產業後市仍持樂觀態度，帶動威剛（3260）昨（5）日股價不畏大盤重挫，成為資金湧入標的。

法人分析，DRAM與NAND Flash市場確認走出谷底，供應商透過減產策略，使庫存水位下降，報價預期將上漲；AI應用對高頻寬記憶體（HBM）的需求爆發，更為供應鏈帶來成長動能。威剛為記憶體模組大廠，受惠於產業周期反轉帶來的價格上漲紅利。

權證發行商建議，短線震盪不必擔憂，可視為分批進場、長線布局記憶體產業優勢股的時機，看好威剛的投資人可買入價內外15％內、到期天數150天以上標的操作。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

記憶體模組 威剛

