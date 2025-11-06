快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

全民權證／華城 二檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理

華城（1519）受惠在星際之門計畫規劃投資5,000億美元打造AI基礎設施，第4季將新增超過100億元訂單，其中60億元訂單來自美國AI算力中心，20億元為德州星際之門計畫訂單，為第一家取得電力設備訂單的台廠，預估出貨時間為明、後年，可貢獻每股純益1.5元至2元。

分析師指出，資料中心成本大致為伺服器與不斷電占60%、光纖及機電設備約25%，以機電設備占比12%看，至2029年星際之門機電相關商機初估達600億美元，華城具短交期優勢，隨變壓器產品報價優於預期、AI電力需求使變壓器供需吃緊，看好今、明年每股純益15.5元、22.3元。

