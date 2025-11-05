押寶進場卡位跌深反彈 台指期夜盤翻紅

台指期夜盤5日開盤後，在押寶買盤提前進場卡位中，以27,860點、上漲52點開出後，雖一度受美股電子盤持續走弱拖累，翻黑下跌，但在看好美國小非農就業數據有望支撐聯準會降息的買盤進場之後，也一度上衝至27,904點，截至晚間9點30分左右，夜盤指數在27,858點、約上漲50點附近遊走。

在美國總統川普宣布將中國大陸芬太尼相關產品關稅由20%調降至10%，並同步將大陸對等報復性關稅從34%降至10%，同時延長休戰措施一年，市場視為美中貿易局勢明顯緩解的正面信號中，儘管美國政府關門時間已寫下最長新紀錄，連帶造成的美國金融市場流動性問題，再加上美國最高法院開始審理川普關稅政策、市場對AI股估值過高等疑慮中，那斯達克、標普等美股電子盤持續疲弱，道瓊則在平盤附近震盪。

在最新公布的美國10月ADP就業報告中，就業人數增加4.2萬人，為2025年7月來最大增幅，預期增加3.2萬人，前值減少3.2萬人，市場初步以聯準會降息動機下降來解讀下，削弱台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，在1,470元、平盤附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股5日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌399點，收27,717點，其中，外資現貨賣超575.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,246口至32,088口；投信賣超12.5億元，自營商賣超61.6億元，三大法人合計賣超649.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股周三跳空跌破10日線，雖然守住月線，但已破壞10月以來沿10日線上漲的慣性，且出現28,116~27,799點空方缺口，短線必須回補空方缺口、且站回所有均線，才有機會重新轉多。