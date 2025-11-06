期貨商論壇／創意期 題材多元

先進製程訂單與AI、加密貨幣相關需求同步推升營收表現，創意（3443）9月營收36.1億元，創下歷史新高，月增30.5%，年增104.9%；第3季營收86.1億元，創下單季新高，季增41%，年增30.2%；淨利8.6億元，季增10.9%，年減16.1%，每股獲利（EPS）6.47元，創下近兩季高點，累計前三季EPS為19.48元。

預期創意本季起就會有較多CSP客戶相關3奈米製程ASIC訂單的量產貢獻，從今年到明年應該會有一至二個3奈米製程案件挹注業務。

市場傳出創意拿下微軟的Maia 100與Cobalt 100晶片訂單後，也持續拿下第二代Maia 200與Cobalt 200晶片訂單，同時還有其他美系客戶大單落袋。創意受惠晶圓產品收入及部分委託設計服務（NRE）提前認列，推升第3季表現優於預期，同時第4季表現將不遜於第3季，全年營收預估呈現雙位數成長。半導體業界傳出，台積電將執行連續四年的漲價計畫，報價平均漲幅約3~5%，將有助創意營運表現。（群益期貨提供）

