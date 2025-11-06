期貨商論壇／匯率期 避險利器
美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外偏「鷹派」表態，降低對12月降息預期；據FedWatch工具顯示，12月降息1碼的機率上周逼近100%，現在剩下七成左右，儘管市場仍普遍看好12月降息，但降息條件正逐漸收緊。
另一方面，日歐央行鴿派態度，擴大貨幣兌美元利差。由於非美主要貨幣走軟，帶動美元指數上漲。然美國政府停擺僵局未解，創下美國史上最長關門紀錄，原訂7日公布的10月非農就業報告被迫中斷，使Fed缺乏關鍵就業數據參考，難以精準判斷經濟動向。技術面來看，美元指數4日升破100整數大關，為8月以來首見，美元兌歐元也來到四個月高點，代表市場對美元的信心增強。以扣抵值來看，下方季線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線美元指數在跌破月線前，整體偏多架構不變。
投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言