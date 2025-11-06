期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外偏「鷹派」表態，降低對12月降息預期；據FedWatch工具顯示，12月降息1碼的機率上周逼近100%，現在剩下七成左右，儘管市場仍普遍看好12月降息，但降息條件正逐漸收緊。

另一方面，日歐央行鴿派態度，擴大貨幣兌美元利差。由於非美主要貨幣走軟，帶動美元指數上漲。然美國政府停擺僵局未解，創下美國史上最長關門紀錄，原訂7日公布的10月非農就業報告被迫中斷，使Fed缺乏關鍵就業數據參考，難以精準判斷經濟動向。技術面來看，美元指數4日升破100整數大關，為8月以來首見，美元兌歐元也來到四個月高點，代表市場對美元的信心增強。以扣抵值來看，下方季線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線美元指數在跌破月線前，整體偏多架構不變。

