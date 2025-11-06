快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。路透
匯率期 避險利器。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外偏「鷹派」表態，降低對12月降息預期；據FedWatch工具顯示，12月降息1碼的機率上周逼近100%，現在剩下七成左右，儘管市場仍普遍看好12月降息，但降息條件正逐漸收緊。

另一方面，日歐央行鴿派態度，擴大貨幣兌美元利差。由於非美主要貨幣走軟，帶動美元指數上漲。然美國政府停擺僵局未解，創下美國史上最長關門紀錄，原訂7日公布的10月非農就業報告被迫中斷，使Fed缺乏關鍵就業數據參考，難以精準判斷經濟動向。技術面來看，美元指數4日升破100整數大關，為8月以來首見，美元兌歐元也來到四個月高點，代表市場對美元的信心增強。以扣抵值來看，下方季線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線美元指數在跌破月線前，整體偏多架構不變。

投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美國聯準會 降息 日圓匯率

延伸閱讀

日韓台股等亞股全面重挫 台積電一度下探1455元

美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

台幣貶不停 靠近31關卡

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

相關新聞

台指期 外資空單大增

台股在市場擔憂AI估值過高中，昨（5）日開低收低，終場大跌399點、跌幅1.4%、收在27,717點；台指期下跌314點...

中工期保證金調整

臺灣期貨交易所公告調高中工期貨契約（HHF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係中工（25...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外偏「鷹派」表態，降低對12月降息預期；據FedWatch工具顯示，12月降息1碼的機率上...

期貨商論壇／創意期 題材多元

先進製程訂單與AI、加密貨幣相關需求同步推升營收表現，創意（3443）9月營收36.1億元，創下歷史新高，月增30.5%...

良維、貿聯 四檔馬力強

良維（6290）、貿聯-KY（3665）因身處AI伺服器與電動車（EV）兩大高成長賽道的核心供應鏈，股價表現出強勁的抗跌...

鴻海、緯創 押寶長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時，特別提到因為有鴻海（2317）、緯創（3231）等合作夥伴的協助，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。