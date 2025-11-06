台指期 外資空單大增

台股在市場擔憂AI估值過高中，昨（5）日開低收低，終場大跌399點、跌幅1.4%、收在27,717點；台指期下跌314點、至27,805點，正價差為87.94點。期貨商表示，目前台指期偏多架構並沒有遭到破壞，下方月線為重要多空分水線，只要沒跌破前，都有機會再反攻。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加1,659口至8,502口，其中外資淨空單大增4,246口至32,088口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,774口至13,237口。

元富期貨認為，受美股大跌拖累，台指期昨日跳空開低超過400點，AI概念股賣壓湧現，終場指數下跌逾300點，以紅K棒留下影線作收。目前指數仍然維持多頭排列，整體偏多架構沒有遭到破壞，下方月線為重要多空分水線，只要沒跌破前，都有機會再反攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日11月第一周周三結算的大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,700點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在20,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.97，VIX指數上升2.33至28.48。

整體來說，隨美股期貨盤中出現V型反彈，台股也同步收斂跌幅，顯示短線資金並未全面撤離，然而若接下來數日指數仍無法重回28,000點上方高檔區間整理，則不降息的衝擊可能被市場重新定價，反彈力道恐轉為弱勢整理。

目前需要觀察美股能否走穩與聯準會後續發言態度，若降息時程再度延後，市場恐進入中期修正格局。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守，整體籌碼面呈保守格局。

技術面上，台股回測月線格局，目前在11月5日空方缺口未回補情況下，短線走勢偏向保守。