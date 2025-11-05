11月電子期金融期齊跌

快訊

中央社／ 台北5日電

台北股市今天下跌399.5點，收27717.06點。11月電子期收1664.85點，下跌22.95點，正價差7.07點；11月金融期收2221.8點，下跌2.4點，正價差3.5點。

11月電子期以1664.85點作收，下跌22.95點，成交1152口。12月電子期以1663.85點作收，下跌25.25點，成交2口。

電子現貨以1657.78點作收，下跌30.75點；11月電子期貨與現貨相較，正價差7.07點。

11月金融期以2221.8點作收，下跌2.4點，成交285口。

金融現貨以2218.3點作收，下跌6.01點；11月金融期貨與現貨相較，正價差3.5點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

