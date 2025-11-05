全民權證／創意 選逾四個月
台股昨（4）日開高走低，創意（3443）股價逆勢強漲，主要是明年AI專案將開花結果，法人紛紛上調目標價，激勵市場多頭紛紛搶買，終場大漲55元、收1,635元，漲幅3.4%。
創意第3季每股純益達6.47元，季增11%，雖低於法人預期，不過由於明年大型AI專案將開花結果，加上比特幣需求挹注，將推升營運將顯著增長，使得內外資法人紛紛調高目標價，目前市場最高為1,800元。而2026年由於將有新客戶加入，還將拉升創意2027年營運將更為成長，吸引買盤大舉搶進。
權證發行商建議，看好創意後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。
（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
