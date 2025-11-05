全民權證／亞德客 二檔搶鏡

亞德客-KY（1590）因關稅議題，第2季有部分訂單需求被遞延至第3季，此部分需求已在9月進行庫存回補，將使10月出貨量較9月提升。亞德客第3季營收82.4億元，年增11.7%，每股純益10.5元。

第4季因關稅遞延，產品10月陸續出貨，表現將優於過往。線性導軌方面，目前仍需透過價格來爭取市占，產能利用率約20%至30%，若達80%時，毛利率可達40%，期望在營收規模擴大後提升財務槓桿，達到更高的營業利益率。

而氣動元件整體競爭仍屬可控，市場預估，單季營收84.1億元，年增10.1%，每股純益10.2元。

