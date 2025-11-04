川普投顧示警、超微財報多空拉鋸 台指期夜盤以盤待變

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台指期夜盤4日開盤後，在川普投顧示警、市場期待超微（AMD）財報佳音中，以28,100點、下跌19點開出後，雖一度翻黑下跌至28,012點、下跌逾百點，但隨即又翻紅上衝至28,176點，卻在追價無力中，多在平盤附近震盪，截至晚間9點左右，夜盤指數在28,100點、約下跌19點附近遊走。

由於美國最高法院將於周三審理川普政府徵收關稅的合法性，而川普警告，如果最高法院推翻關稅政策，美國將會陷入地獄，市場以川普投顧示警來解讀中，再加上投資人對AI大幅投資後、未來的效益產生疑慮中，日、韓、台等主要亞股在日盤時全面下跌，美股電子盤中，道瓊多在下跌300點附近游走，那斯達克大跌逾300點，標普也下跌約1%下，但在市場期待即將公布財報的AMD，可以帶動多頭人氣下，台指期夜盤的上半場也呈上有鍋蓋、下有鐵板的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易間9點時，一度來到1,505元、平盤附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期下跌0.1%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股4日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌218點，收28,116點，其中，外資現貨賣超76.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少38口至27,842口；投信買超28.9億元，自營商賣超68.4億元，三大法人合計賣超115.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股早盤再創歷史新高，但難脫近期創高即遇賣壓的高檔震盪走勢，因近幾個交易日量能沒有出現明顯改變，或將維持高檔震盪整理格局，但9月以來具多頭關鍵地位的10日線持續走揚，已經逼近目前指數位置，短線10日均線能否力守，或可視為短多延續與否的參考。

川普 台指期 超微 台積電

