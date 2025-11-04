AI 題材助攻！美股基金近周流入居冠 科技巨頭成中長期布局焦點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期全球股市齊揚，美國股票基金近周淨流入逾60億美元，主因降息與貿易緩和預期推動。其中，多檔美股基金近周績效超過2%，近六月皆呈雙位數增長。法人指出，美國政府關門多為短期政治因素，對市場影響有限，科技股與AI相關標的仍為中長期布局焦點。

根據EPFR等統計顯示，回顧全球股票型基金資金流向，統計自10月24至29日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為60.1億美元，主因受到降息疊加貿易緩和預期，全球股市齊漲。

根據理柏資訊統計至10月31日，觀察美股基金近周績效表現，其中：復華全球雙星股票傘型之復華美國新星、國泰美國ESG證券投資信託、群益美國新創亮點、富蘭克林高科技、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技、貝萊德美國靈活股票等基金績效達2%以上；若將時序拉長至近六個月表現，皆有雙位數的強勁表現。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，根據Carson Investment Research統計，自1976年以來，美國共歷經21次政府關門，平均持續約9.5天。標普500在關門期間平均上漲0.3%，顯示市場多數時候「無感」。

更值得注意的是，關門結束後12個月，標普500平均報酬達12.1%，其中近九成期間呈現正報酬。

何彥樟分析，歷史經驗顯示，政府關門多屬短期政治紛擾，對企業獲利與經濟動能影響有限。若市場因消息面出現短線震盪，反而可能提供中長期投資者的布局機會。整體而言，美股仍由企業獲利與總體流動性決定方向，政治因素影響相對有限。

就政策面，安聯投信表示，聯準會調降政策利率至3.75%-4.00%區間，連續第二個月降息，主席鮑爾稱因政府停擺缺乏數據，加上有許多不確定性，步調上將更為謹慎；歐洲央行連續第三次會議維持利率不變，行長拉加德稱當前貨幣政策處於良好位置。

展望後市，玉山投信指出，隨著生成式AI技術的突破，科技股成為市場主流已為不爭的事實，百大企業擁有較雄厚的資本，能率先掌握AI發展契機，進一步鞏固其市場領導地位，特別是近期AI競爭加劇，博通、高通、Google、輝達（NVIDIA）等巨頭開始展開合作，從軟體、硬體到平台，AI發展走向「聯盟化」，有望加速百大企業的AI發展，並形成大者恆大的局面。

美國 AI 股票

