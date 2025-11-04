台股基金近周績效排行出爐！ 96%產品勝過大盤

台股近期頻創新高，帶動主動操作台股基金表現長紅。據統計，近一周141檔台股基金中，高達135檔績效優於大盤，平均報酬率達5.2%，整體勝率逾96%，顯示資金積極追逐成長題材與強勢族群。法人建議，投資人可以買入台股基金，參與台股未來上漲契機。

根據CMoney統計至3日，近一周台股大盤上漲1.2%，同期間共141檔主、被動式台股基金平均上漲5.2%，整體表現明顯優於大盤。其中，有多達135檔基金績效擊敗大盤，顯示主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作彰顯績效。

另外，進一步觀察台股基金整體績效，近一周、近一季、今年來也都打敗大盤，而近周前十強包括：復華高成長、群益創新科技、統一龍馬、復華復華、聯邦精選科技、群益長安、兆豐豐台灣、瀚亞中小型股、合庫台灣、統一全天候等績效介於7.8%至8.6%之間，表現亮眼。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。

短線上台股可能面臨高價股獲利了結的賣壓而進入整理的區間，然而參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人宜把握震盪中的進場機會。

群益創新科技暨群益長安基金經理人陳朝政表示，針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。

中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。