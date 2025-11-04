台指期修正 收28,117點、下跌224點 台積電期收1505元、下跌5元

台指期4日修正，開盤以28,410點開出，盤中震盪走跌，終場收在28,117點，下跌224點，跌幅0.79%。另外，台積電（2330）期收1,505元，下跌5元，電子期下跌0.94%，中型100期貨下跌2.06%。

法人指出，AI概念股仍是盤面主軸，相關次產業呈現健康輪動格局。目前台股指數來到歷史高點附近，短線震盪恐加劇，不過月線仍為多空關鍵支撐。只要月線守穩，多方格局不變，後續仍有機會再度改寫新高。

觀察外資動向，現貨買盤有限，期貨部位則以短線操作為主，顯示整體並無長線押注的意圖。由於目前全球市場焦點集中於美國聯準會後續降息時點，但近期通膨數據仍未明顯降溫，使降息預期反覆升降，在此不確定性下，國際股市的反彈缺乏一致性。

對台股而言，若缺乏新增資金或基本面利多題材支撐，指數在降息前大概率進入區間整理格局，上檔受制於前高壓力，下檔則由中長線資金維持支撐。整體來看，短線仍可能有誘多行情，但若價差持續收斂，反彈高點將面臨再度賣壓。