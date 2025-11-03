台指期夜盤高檔震盪！暫守穩28,300點 多空拉鋸逾百點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤3日以28,322點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報28,389點、漲48點、漲幅0.1。圖為示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤3日以28,322點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報28,389點、漲48點、漲幅0.1%；盤初空頭稍稍賣壓出籠、最低達28,273點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,430點，高低點落差達157點，暫時守穩28,300點。

台指期方面，綜合永豐、元富期貨表示，AI概念股仍是盤面主軸，相關次產業呈現健康輪動格局。目前台股指數來到歷史高點附近，短線震盪恐加劇，不過月線仍為多空關鍵支撐。只要月線守穩，多方格局不變，後續仍有機會再度改寫新高。

另外，期貨日盤近月與現貨價差在午後急速收斂，從早盤的正價差迅速轉為接近平價，顯示多空雙方正在重新布局，部分短線資金可能從「騙空」轉向「誘多」階段，市場情緒偏向謹慎樂觀但結構鬆散。

觀察外資動向，現貨買盤有限，期貨部位則以短線操作為主，顯示整體並無長線押注的意圖。由於目前全球市場焦點集中於美國聯準會後續降息時點，但近期通膨數據仍未明顯降溫，使降息預期反覆升降，在此不確定性下，國際股市的反彈缺乏一致性。

展望後市，若缺乏新增資金或基本面利多題材支撐，指數在降息前大概率進入區間整理格局，上檔受制於前高壓力，下檔則由中長線資金維持支撐。整體來看，短線仍可能有誘多行情，但若價差持續收斂，反彈高點將面臨再度賣壓。

