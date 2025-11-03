期貨商論壇／原油期 價格向上

美國10月中針對俄羅斯主要兩大石油企業，俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）實施制裁，制裁措施包括凍結資產與禁止美國公司交易，意在削弱俄羅斯通過油氣出口籌措資金，施加經濟壓力。短期內，油價已由於制裁消息而大幅上揚，投資人可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

期貨法人分析，此舉引發全球能源市場震盪，投資人擔心俄羅斯原油供應會因此受到嚴重影響，導致當日布倫特原油價格飆升超過5%，達到每桶66美元左右，反映市場高度敏感性。俄羅斯是全球重要的原油生產國之一，產量預計2025年仍維持在每日約998萬桶左右。即使受到制裁，俄羅斯仍通過中間商及影子油輪的手段，維持出口。（統一期貨提供）

