台灣期貨交易所昨（3）日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨契約(TMF)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、小型元大台灣50ETF期貨契約(SRF、SR1)、群益台ESG低碳50ETF期貨契約(RYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自4日一般交易時段結束後起實施。

另外，期交所4日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高聯亞(3081)經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券，期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自4日一般交易時段結束後起實施，14日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。