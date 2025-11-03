全民權證／國巨 選價內外10%
國巨*（2327）受惠AI動能強勁，以及產品組合改善，法人看好其第4季營收在傳統拉貨旺季轉淡之下，仍能持平第3季，毛利率與營業利益率則可望小幅季增。
分析師表示，目前AI相關營收占國巨*營收比重，已提升到雙位數百分比，其相關營收主要落在運算以及電信兩個領域中的基礎建設，主要受惠產品為鉭電容、電感產品，其中鉭電容占營收比重已提高到逾兩成，顯示受惠AI需求，產品組合持續優化。另一方面，因通路商庫存狀況健康，多數通路商主動回補以跟上銷售，國巨*自身庫存天數也持續下降中。
權證發行商表示，看好國巨的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期200天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）
