11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北3日電

台北股市今天上漲101.24點，收28334.59點。11月電子期收1703.65點，下跌8.65點，逆價差1.28點；11月金融期收2219.4點，上漲11.8點，正價差6.61點。

11月電子期以1703.65點作收，下跌8.65點，成交855口。12月電子期以1704.6點作收，下跌8.3點，成交2口。

電子現貨以1704.93點作收，上漲7.07點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差1.28點。

11月金融期以2219.4點作收，上漲11.8點，成交267口。

金融現貨以2212.79點作收，上漲13.43點；11月金融期貨與現貨相較，正價差6.61點。實際收盤價以期交所公告為準。

