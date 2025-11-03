11月台股期指跌90點

快訊

中央社／ 台北3日電

台北股市今天終場漲101.24點，收28334.59點。11月台指期以28340點作收，下跌90點，與現貨相較，正價差5.41點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨28430點、12月期貨28439點。

台股今天終場漲101.24點，收28334.59點，成交金額新台幣5623.03億元。

11月台指期貨以28340點作收，跌90點，成交7萬1841口；12月期貨以28357點作收，跌82點，成交1096口。實際收盤價格以期交所公告為準。

