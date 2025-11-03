台指期弱勢 終場收28,340點、下跌90點 台積電期小跌5元

台股指數3日終場翻紅，惟市場保守台指期小跌，開盤以28,380點開出，盤中震盪，終場收在28,340點，下跌90點，跌幅0.32%。

另外，台積電（2330）期收1,510元，下跌5元，電子期下跌0.51%，中型100期貨上漲0.55%。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,360口至3,204口，其中外資淨空單減少1,810口至22,936口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加852口至6,964口。

法人指出，十月台股表現相當亮眼，指數一舉衝上 28,000 點，再創歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，月 K 線更是拉出長紅，讓投資人眼前一亮。此次行情主軸明確，由AI題材領軍，資金集中於電子股，並進一步擴散至記憶體、被動元件、光通訊等相關族群，形成全面性的科技股漲勢。