亞翔、川湖 選逾三個月

台股上周高檔震盪，盤面上以題材個股為主，其中亞翔（6139）、川湖（2059）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

亞翔近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得世界先進與恩智浦合資VSMC的統包大單，已開始貢獻營收，9月營收創下歷史新高，月增29.8%，年增79.9%。

亞翔海外工程營收占比持續提升，亞翔在新加坡設立子公司，除看好新加坡是東南亞的經濟中心之外，也著眼於當地高科技產業聚落的發展，為承接未來東南亞地區的半導體、資料中心等相關建廠工程預做準備。

亞翔在手訂單超過2,000億元，受惠台積電CoWoS／SoIC先進封裝擴產趨勢，及新加坡規模約280億至300億元世界先進、美光約650億至700億元土建、無塵室與機電統包，加上國外無塵室／機電廠務毛利優於國內半導體廠，預估2025年、2026年獲利均續創新高。

川湖9月營收15億元，月增3.5%、年增83.3%，創下單月歷史新高紀錄。川湖今年第2季毛利率持續向上，主要原因包含工廠自動化及智慧化所帶來的生產效率提升，以及規模經濟效應與產品組合優化，雖業外受到匯兌損失影響，但上半年每股純益仍達32.8元。

法人表示，預期川湖營收將在第4季持續增長，動能主要來自GPU伺服器和ASIC伺服器兩方面的AI伺服器放量，以及規格進一步升級。川湖憑藉全面專利組合、穩固客戶關係，對其AI伺服器導軌業務前景看好，法人認為在短長期有強勁增長潛力。看好個股後市的投資人，可布局價內外20%以內、距到期日逾90天商品。