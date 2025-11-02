快訊

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助輝達9個月實現在美全程先進製造

美軍是否協防台灣？川普回應 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

聽新聞
0:00 / 0:00

亞翔、川湖 選逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股上周高檔震盪，盤面上以題材個股為主，其中亞翔（6139）、川湖（2059）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

亞翔近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得世界先進與恩智浦合資VSMC的統包大單，已開始貢獻營收，9月營收創下歷史新高，月增29.8%，年增79.9%。

亞翔海外工程營收占比持續提升，亞翔在新加坡設立子公司，除看好新加坡是東南亞的經濟中心之外，也著眼於當地高科技產業聚落的發展，為承接未來東南亞地區的半導體、資料中心等相關建廠工程預做準備。

亞翔在手訂單超過2,000億元，受惠台積電CoWoS／SoIC先進封裝擴產趨勢，及新加坡規模約280億至300億元世界先進、美光約650億至700億元土建、無塵室與機電統包，加上國外無塵室／機電廠務毛利優於國內半導體廠，預估2025年、2026年獲利均續創新高。

川湖9月營收15億元，月增3.5%、年增83.3%，創下單月歷史新高紀錄。川湖今年第2季毛利率持續向上，主要原因包含工廠自動化及智慧化所帶來的生產效率提升，以及規模經濟效應與產品組合優化，雖業外受到匯兌損失影響，但上半年每股純益仍達32.8元。

法人表示，預期川湖營收將在第4季持續增長，動能主要來自GPU伺服器和ASIC伺服器兩方面的AI伺服器放量，以及規格進一步升級。川湖憑藉全面專利組合、穩固客戶關係，對其AI伺服器導軌業務前景看好，法人認為在短長期有強勁增長潛力。看好個股後市的投資人，可布局價內外20%以內、距到期日逾90天商品。

營收 伺服器

延伸閱讀

新加坡總理黃循財釋APEC短片 與林信義會面互動入鏡

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

鴻海、川湖 瞄準長天期

川湖、世芯 四檔搶鏡

相關新聞

陽明、萬海 認購揚帆

川習會後，美國對中國大陸進口的商品關稅徵收從57.6%降10%至47.6%，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已出現連四...

台燿、台光電 四檔放閃

台股上周五（10月31日）由紅翻黑，下跌54點收28,233點，盤面上，多頭在AI族群間輪動，資金點火台燿（6274）、...

亞翔、川湖 選逾三個月

台股上周高檔震盪，盤面上以題材個股為主，其中亞翔（6139）、川湖（2059）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

全民權證／愛普 挑價內外20%

愛普*（6531）產品大舉應用到邊緣運算，加上受惠於全球AI需求強勁，CoWos-S interposer需嵌入大量電容...

全民權證／穩懋 瞄準逾90天

穩懋（3105）受惠美系手機新機發表，加上Wi-Fi 7新規格滲透率提升，第3季稅後純益10.7億元，年增逾三倍，較每股...

全民權證／智邦 二檔活力旺

智邦（2345）9月營收243.18億元，月減5.2%，年增142%，歷史同期新高；第3季營收729.48億元，季增20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。