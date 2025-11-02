陽明、萬海 認購揚帆

川習會後，美國對中國大陸進口的商品關稅徵收從57.6%降10%至47.6%，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已出現連四漲，漲幅10.5%，其中，美西線漲幅逾二成，美東線漲幅也有13%，指數連續一個月反彈，代表亞洲出口貨量開始回春，陽明 （2609）及萬海（2615）第4季營收、獲利將產生正面挹注。

航商過往在11月會透過減班後喊漲運價以利長約簽訂，而美洲線在十一長假過後，大約在春節前的1至1.5個月會有一波運送小高峰而運價上漲，目前航商積極喊漲歐洲線運價，而大陸往歐洲線十家航商平均報價每FEU（40呎 櫃）2,021美元，11月前兩周各喊漲500美元至3,000美元，12月初3,417美元；美西線目前十家航商平均報價2,401美元，11月中期貨報價3,549美元，11月下旬回落至2,500美元，12月再喊漲至3,350美元。

截至10月底的運力增加185萬TEU（20呎櫃），今年以來成長5.9%：截至10月底全球6,622艘，3,287.2萬TEU，年增7.2%，較今年初增加227艘，今年以來運力增加185萬TEU，增加5.9%，10月底美洲線艙位55.6萬TEU，月減1.4%，年減3.9%，歐洲線艙位50.7萬TEU，月增0.3%、年增8.4%。

陽明已與日本造船、今治造船及正榮汽船三家造船廠簽約，將購入三艘建造中新船與三艘新船建造合約，預計2028年起交付。簽約的8,000TEU級全貨櫃船，為陽明首批採甲醇雙燃料預置規劃船舶，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運。

亞洲區間航線有機會在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。萬海依市場狀況彈性調整運力，維持營運韌性與服務穩定。萬海因應大陸與東南亞市場雙向貿易活動日益頻繁，自2025年10月31日起，萬海將與長榮、陽明攜手新增一條華北直航至印尼航線。

看好陽明、萬海的投資人可挑選價內外20%以內相關權證。